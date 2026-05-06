【サマルカンド＝井戸田崇志】ウズベキスタンのサマルカンドで開かれていたアジア開発銀行（ＡＤＢ）の年次総会が６日、閉幕した。中東情勢の悪化で、アジア太平洋地域で経済減速や石油不足の懸念が高まったことを受け、加盟国がエネルギー安全保障分野での協力を深め、地域経済の強靱（きょうじん）化を図ることを確認した。３日に始まった総会で、ＡＤＢは東南アジアや南アジアなどで送電線網を整備するパワーグリッド構想に