俳優の中村倫也が６日、都内で主演を務める映画「君のクイズ」（１５日公開）の公開直前イベントに、神木隆之介、ＱｕｉｚｋｎｏｃｋのふくらＰと登壇した。中村と神木は映画のＴシャツに、ともにストライプのズボンで登場。中村が「出演者２人の衣装がかぶっているの初めて」と切り出すと、神木が「ズボンのストライプもどんかぶりで」と笑わせた。中村は「縦じまな心で、よこしまな心は持たずに来ました」とニヤリとし、神木