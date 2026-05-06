お金がないと幸せになれないと考えている人はいます。もちろん、お金はあった方がいいのですが、「生活できるだけのお金さえあればいい」という人も少なくありません。お金がなくても幸せで暮らすためには、どのようにすればよいのでしょうか。今回は、私の身近にいる、お金持ちでなくても、幸せな生き方をしている人を紹介します。 ◆【マンガ】元銀行員は見た！1000万円貯金がある人の共通点家族が健康であれば、幸せと気づいたS