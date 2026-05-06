中国の中央銀行である中国人民銀行は5月5日から、固定数量、金利入札、複数価格落札方式で3000億元（約6兆9000億円）の買い取り型リバースレポ操作を実施しています。期間は91日、約3カ月で、満期日は8月5日です。 買い取り型リバースレポは中国人民銀行が導入している公開市場操作ツールで、中央銀行が一級取引商（大手商業銀行など）から債券を購入し、将来的に取引商に同数量・同種の債権を買い戻させる取引行為を指し、これに