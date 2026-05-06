戦争で命を落とした人たちを追悼する戦没者慰霊祭が、きのう（5日）、岡山市中区の岡山県護国神社で開かれました。また、戦争の悲惨さを後世に語り継いでいこうという講話会もあり、訪れた人たちが平和への思いを新たにしていました。 【写真を見る】戦争の悲惨さを後世に語り継ぐ講和会「私がお腹の中に宿った時に第1回目の赤紙が」【岡山】 慰霊祭は、岡山市中区の護国神社で、毎年5月と10月に開かれているものです。神社では