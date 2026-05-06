【SVリーグ】ジェイテクトSTINGS愛知 3ー0 東京グレートベアーズ（5月2日・男子CS準々決勝）【映像】審判の旗が…選手を襲った悲劇の瞬間男子バレーで審判が選手に“旗を打ちつける”珍しいシーン。これを食らったポーランド代表選手も驚きと痛みを隠しきれない様子で、ファンも「大丈夫か…」と心配の声を寄せた。大同生命SVリーグ男子のチャンピオンシップ（CS）クォーターファイナルの第2戦が行われ、レギュラーシーズン6位