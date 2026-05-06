アンソニーが負傷離脱も…吉田は6日の試合で出番なしレッドソックスの吉田正尚外野手の起用法を巡り、ファンの不満が限界に達しつつある。同僚の負傷というアクシデントに見舞われながらも、5日（日本時間6日）に敵地で行われたタイガース戦でスタメンを外れ、出番なしに終わった。冷遇とも取れる境遇に、SNS上では「なぜマサを嫌うんだ」「さっさとトレードしてくれ」と嘆きの声が殺到している。事の発端は、前日4日（同5日）