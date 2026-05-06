ゴールデンウィーク最終日の６日、前橋市の道の駅では、県内外から多くの人が訪れ、休みを最後まで満喫していました。 ペットを連れた人たちや体を動かす子どもたちでにぎわう、道の駅まえばし赤城。 道の駅大賞で２年連続、全国１位に輝いたこちらの道の駅では、ゴールデンウィーク期間中オリジナルのバナナを求める人などが訪れ、多い日には１日で約３万人に上ったということです。 道の駅ではゴ&