渋川市で取り締まり中の警察官が車に振り落とされ、運転していた男が逮捕された事件で、男は出頭した際、「交通違反をしたので来た」と話していたことが分かりました。 警察によりますと神保忠容疑者は４日、渋川市伊香保町伊香保の県道で、交通違反の取り締まりをしていた警察官を車で引きずり、殺害しようとしたなどの疑いで６日、送検されました。 神保容疑者は当時、警察官を振り切り一度逃走していますが、その後、出頭し