５日夕方、邑楽町の町道で、自転車に乗った高校生が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体です。 ５日午後６時１０分ごろ邑楽町藤川の町道で、館林市の高校生（１６）が自転車で、信号機のない丁字路の交差点を横断していたところ、軽乗用車にはねられました。 高校生は、太田市内の病院に救急搬送されましたが、頭を強く打ち意識不明の重体です。事故当時、ヘルメットを着用していたということです。 警察は軽乗用車を運転し