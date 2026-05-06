伊勢崎市の国道１７号・上武道路で、当時２歳の子どもを含む家族３人が死亡した事故から６日で２年です。事故が発生した時間には遺族が現場を訪れ、亡くなった３人を悼みました。 この事故はおととし５月６日、伊勢崎市の国道１７号・上武道路で、飲酒運転のトラックが中央分離帯を乗り越え対向車線の乗用車２台に衝突し、乗用車に乗っていた当時２歳の塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの３人が亡くなったもので