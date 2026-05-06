「青春！未来へのパスポート」。山形県内でがんばる高校生を応援するコーナーです。 【写真を見る】【企画】青春！未来へのパスポート生活の中で存在感を増す人口知能・AI最先端の学びに挑戦する生徒たちに密着！（山形） 私たちの生活の中で存在感を増している人口知能・ＡＩ。今回は、その最先端の学びに挑戦する生徒たちに密着しました。