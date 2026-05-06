68分に途中出場。妙技でダメ押し弾を演出した。鹿島アントラーズは５月６日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第15節で、水戸ホーリーホックとホームで対戦。３−０で快勝した。注目の茨城ダービーで、鈴木優磨はベンチスタート。チームは58分に師岡柊生の得点で先制し、鈴木がピッチに立って３分後に、レオ・セアラが追加点を奪う。迎えた79分だ。鈴木はペナルティエリアの右ポケットに進入し、小池龍太の縦パス