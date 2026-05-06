【ロンドン共同】卓球の世界選手権団体戦は6日、ロンドンで決勝トーナメントの2回戦が行われ、女子の日本はルクセンブルクに3―0で快勝し、8強入りした。シングルスで3勝したチームの勝ちで、日本は張本美和（木下グループ）橋本帆乃香（デンソー）早田ひな（日本生命）がいずれもストレートで退けた。男子の日本はカザフスタンと顔を合わせる。