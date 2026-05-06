◇プロボクシングDYNAMICGLOVEonU−NEXT43東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ10回戦堀池空希（横浜光）《TKO1回1分50秒》レイモンド・ヤノング（フィリピン）（2026年5月6日東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーライト級王者の堀池空希（24＝横浜光）が同級14位レイモンド・ヤノング（32＝フィリピン）を初回1分50秒の“110秒殺”TKO勝ちで初防衛に成功。デビューから8戦全勝5KOとした。相手に何も