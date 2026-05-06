火災で燃え、営業を停止している中秋蒲鉾店＝４月１６日、平塚市紅谷町４月６日のもらい火で焼損し、休業している創業１０３年の「中秋蒲鉾（かまぼこ）店」（神奈川県平塚市）が、クラウドファンディング（ＣＦ）で再建を目指している。４代目社長の中村彰伸さん（４３）を絶望から立ち直らせたのは、お年玉から千円を寄付した小学生の応援だった。目標は５月末までに５００万円。中村さんは「伝統の味を必ず守り抜く」と誓う。