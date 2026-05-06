◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月６日、美浦トレセンシンザン記念の覇者サンダーストラック（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）が、Ｗコースで反撃態勢を整えた。当該週は厩舎のパターンでもある３頭併せの真ん中。左右からプレッシャーがかかる形を問題にすることなく、６ハロン８４秒６―１１秒４で並んでゴールした。木村調教師は「元気よくゴールまで走