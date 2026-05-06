俳優の中村倫也、神木隆之介が６日、都内で映画「君のクイズ」（１５日公開、吉野耕平監督）の公開直前イベントを行った。小川哲氏の同名小説が原作で、クイズの「０文字回答」の謎に迫るミステリー。劇中でクイズプレイヤーを演じた中村は「もともとは物知りが早押ししていると思っていた。そこには知識量もあるけど、戦略とかそれぞれの個性、性格、いろんな人間性とかいろんなものが回答台に出る。より面白く見るポイントが