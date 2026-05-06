◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人０―５ヤクルト（６日・東京ドーム）巨人の泉口友汰内野手がチームが苦戦した先発左腕の山野から２安打を放った。初回２死の第１打席では二塁内野安打。４回先頭では痛烈な中前安打を放った。４月２１日の試合前練習で打球が顔面に直撃し、登録を抹消されていたこともあり、意外にも複数安打は４月１７日のヤクルト戦（神宮）以来だった。今季は出場した全試合で「３番・遊撃」でスタメン。守備で