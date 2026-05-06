◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１５節福島１―１（ＰＫ４―３）藤枝（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）Ｊ２藤枝ＭＹＦＣはＪ３福島に１−１の末のＰＫ戦（３−４）で敗れた。４人目のＦＷ真鍋隼虎が枠を外し、福島の５人目も失敗したが、続く藤枝５人目のＦＷ矢村健が相手ＧＫに止められた。「もったいなかった」。槙野智章監督は試合後に無念さをにじませた。前半は完全に藤枝ペース。左ウイングバック中