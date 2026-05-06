◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節千葉３―０ＦＣ東京（６日・味の素スタジアム）千葉がクリーンシートで連敗を脱出し、後半戦初勝利を飾った。前半６分にＦＷカルリーニョス・ジュニオのゴールで先制すると、後半２８分にはＭＦ姫野誠が追加点、さらに同３４分にはＤＦ日高大が３点目を奪った。１７歳の“ワンダーボーイ”が、チームに浮上の流れを呼び込むゴールを決めた。昨季のＪ１昇格プレーオフ以来の得点を決め