◆明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ▽第１５節福島１―１（ＰＫ４―３）藤枝（６日、静岡・藤枝総合運動公園サッカー場）J２藤枝はホームでＪ３福島と対戦し、１ー１の末、ＰＫ戦（４−３）で敗れた。福島所属の元日本代表のカズこと、ＦＷ三浦知良（５９）が憧れの存在だったという元日本代表ＤＦの藤枝・槙野智章監督（３８）は試合後の会見で「カズさんとの対戦は楽しみにしていました」と話した。槙野監督は、少年時