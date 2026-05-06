女優の永尾柚乃が６日、都内で映画「ひつじ探偵団」（８日日米同時公開、カイル・バルダ監督）公開直前イベントにお笑いコンビ・ガンバレルーヤと登壇した。世界的なベストセラー小説を実写映画化した今作は、何者かに殺されてしまった、羊飼い・ジョージのためにひつじたちがガチの捜査を開始する、可愛さと本格推理が融合した前代未聞のミステリー。ひつじをイメージした衣装で登場した永尾は「実は推理とかミステリーが大好