◆プロボクシング▽東洋太平洋スーパーライト級タイトルマッチ１０回戦〇王者・堀池空希―同級１４位・レイモンド・ヤノング●（６日、東京・後楽園ホール）東洋太平洋スーパーライト級王者・堀池空希（２４）＝横浜光＝が、６３・４キロ、挑戦者の同級１４位レイモンド・ヤノング（３２）＝フィリピン＝を１回１分５０秒ＴＫＯで下し、今年１月に敵地・韓国で獲得した王座の初防衛に成功した。堀池は、ワンツーからの右ス