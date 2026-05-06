MBCふるさと特派員や視聴者の皆さんから届いた各地の話題を紹介する「かごしま南北600キロ」です。今回は、伊佐市に咲いたスズランの話題です。 伊佐市大口の富ケ丘集落にある「すずらんの里」です。この日、およそ1万株のスズランが見ごろを迎えていました。 山や高原など涼しい場所に自生するスズラン。標高およそ400メートルあるこの場所で、白くかれんな花を咲かせていました。 およそ60年前に長野県から取り寄せ