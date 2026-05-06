先月、鹿児島湾で一時漂流した「フェリー屋久島2」は、あす7日も欠航が決まりました。あさって8日の運航再開を目指して、復旧作業が進められています。 （記者）「鹿児島市の南ふ頭です。こちらにフェリー屋久島2が停まったままになっています。ときおり工事関係者とみられる人の出入りがありますが、閑散としています」 鹿児島と屋久島を結ぶ「フェリー屋久島2」は先月28日、航行中にエンジンと電気が止ま