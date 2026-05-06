ゴールデンウィーク最終日の6日、鹿児島市では小雨の降る時間もありました。かごしま水族館は最後まで休みを満喫する人たちでにぎわっていました。 曇が広がった、6日の県内。 かごしま水族館は、ゴールデンウィーク最後の思い出を作ろうと午前中から家族連れなどでにぎわっていました。 （宮崎から） 「（連休の）最終日で大きい思い出を作りたくて来た。ジンベエザメが好き、近くに来てくれるの