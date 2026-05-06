鹿児島市の清水小学校で、伝統の錦江湾横断遠泳に向け、プール開きが行われました。およそ3か月にわたる子どもたちの挑戦が始まりました。 まだ冷たいプールの中で水遊びをする子どもたち。 鹿児島市の清水小学校で、あす7日から始まる錦江湾横断遠泳の練習を前に、プール開きがありました。 今年で72回目となる清水小の遠泳は、桜島から磯海水浴場までのおよそ4.2キロを泳いで渡る伝統行事です。 今年