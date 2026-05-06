6日、ゴールデンウィーク最終日。空港は、Uターンラッシュで混雑しました。 皆さんに連休の思い出を聞きました。 鹿児島空港の搭乗カウンターは、スーツケースやお土産を持った人たちで混雑しました。こちらの4人家族は、霧島神宮で長女の七五三と次女のお宮参りをしました。 （東京から帰省） 「子どもが生まれて初めての帰省、祖父母に顔を見せることができてよかった」（祖父）