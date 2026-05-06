秋田朝日放送 男鹿水族館ＧＡＯは、４月１１日から一般公開された生後５カ月のホッキョクグマ「モモ太」を見ようと、多くの人でにぎわっています。 モモ太はお母さんのモモとじゃれたり、岩の上を一生懸命に走ったり、元気に遊んでいました。プールで泳ぐ姿を見せ、訪れた人から歓声が起こる瞬間もありました。ＧＡＯによると、モモ太が泳ぐ時間はまだ短く、１日に多くても２回ほどしか見られないそうです。モモ太