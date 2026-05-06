秋田朝日放送 最大１２連休となる今年のゴールデンウイークも終盤です。Ｕターンラッシュが続き、秋田空港は混雑しました。 全日空秋田支店によりますと、４月２９日からのゴールデンウイーク期間の予約は２日から６日までに集中していて、秋田空港、大館能代空港ともに前の年よりも１０％以上予約が増えているということです。秋田空港発着では連休序盤の２日に県外へ向かう上りの予約率