残雪の穂高連峰に観光名所の河童橋。梓川の水は透き通っています。高山昌水ディレクター「天候に恵まれた上高地。気温は少し肌寒いですが、多くの観光客でにぎわっています」松本市安曇の上高地です。大勢の観光客が、雄大な景色を写真に収めるなど、思い思いの時間を楽しんでいました。山梨から「空気もきれいだし、山がこの時季、残雪で青と白とで。川もきれいだしすごく大好きなんです」和歌山から「すごく大自然でびっく