秋田朝日放送 大館市の直売所に旬の味、ネマガリダケが並び始めました。昨シーズンの記録的な大雪の影響で、例年より１０日ほど採れる時期が遅いということです。 大館市岩瀬の直売所「たけのこ館」では、田代岳で採れた山菜が並びます。ネマガリダケは４月下旬から徐々に店頭に出てきました。この地域で採れるタケノコは、根元から曲がって生えることからネマガリダケと呼ばれていて、えぐみが少なく柔らかく甘み