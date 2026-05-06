秋田朝日放送 連休中も県内各地ではクマの目撃が相次ぎました。 5月３日午前４時すぎ、横手市条里１丁目で会社の駐車場に設置された防犯カメラがとらえた映像にはクマ１頭の姿が確認できます。道路を横断しようとするクマの近くを車が走行しています。日中は車が行き交い人通りもある場所です。 ツキノワグマ等情報マップシステムクマダスによりますと、この日、横手市では早朝から夜にかけて市街地などでクマの目撃が