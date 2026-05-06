清らかな湧き水で育つワサビ。安曇野市穂高にある大王わさび農場です。今年のゴールデンウイークは、今月2日から一気に客足が伸び、ピークの5日は約1万1000人が訪れました。6日も散策コースを歩いたり、ベンチに座って景色を楽しんだりする人がいる一方で…韓国から「だいぶ辛い」「辛っ！」京都から「辛いけど、すぐに甘いところを食べたら大丈夫」訪れた人の2人に1人が注文するというソフトクリー