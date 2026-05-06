ドル円は１５６円付近で揉み合う＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は156円付近での揉み合いに落ち着いている。足元では中東和平への期待で株高、債券高、原油安、金上昇（ドル安を受けて）などの動きが広がっており、リスク動向は改善している。 日本時間午後１時台には介入とみられる動きで、ドル円は157.70付近から一時155.04付近まで急落した。その後156.50付近までの反発を経て、足元では156円付近で推移している