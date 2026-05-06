夢中でシャッターを切っているのは…。諏訪市から「丸くカットしてあるので、かわいらしい。もこもこと」赤やピンク、紫など丸く刈り込まれた色鮮やかなツツジ。ここは、ツツジの名所として知られる岡谷市川岸の鶴峯公園です。約2万ヘクタールの園内に、3万株が植えられています。今年は例年より1週間ほど早く見頃を迎えました。岡谷市内から「きれい」松本市から「この時季には、被写体としてはツツジすごく映えます