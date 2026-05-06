ゴールデンウイークで多くの人を悩ませる渋滞問題。高速道路と一般道、どちらが早いのか調査しました。ゴールデンウイーク最終日のきょう、各地で渋滞が発生。そんななか気になるのが、高速道路と一般道、どちらが早いのか？高柳アナは高速道路を、Nスタの山崎ディレクターは一般道を利用。群馬県の甘楽町からTBSにどちらが早く着くのか検証しました。高柳アナウンサー「まだ渋滞の序章ですね。（通常の）3分の1くらいに留まってい