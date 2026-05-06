ノズルの横に、別の穴があいたシャンプーボトル。なんのための穴なのかというと、中身を詰め替えるときにイライラする“液だれ”を解消する、画期的なシャンプーボトルでした。制作したのは、岐阜・恵那市に住む中学2年の田北隼也さん（14）。2025年の夏休みの工作の宿題で作りました。アイデアのきっかけは、「お父さんのお手伝いしている時に（液体が）こぼれてたから、考えていたらこれが思いつきました」といいます。ノズルを