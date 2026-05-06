北アルプスの猫又山周辺に登山で入った60代の男性が下山予定を過ぎても戻らず一時行方不明となっていましたが、けさ無事発見されました。男性はヘリで救助され、「道に迷った」と話しているということです。行方がわからなくなっていたのは、東京都の会社員、板倉 四郎さん（66）です。上市警察署によりますと、板倉さんは今月2日、上市町の馬場島から1人で入山し、北アルプスの北部、標高およそ2300メートルの猫又山などを