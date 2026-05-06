◇MLB レイズ4-3ブルージェイズ(日本時間6日、トロピカーナ・フィールド)ブルージェイズの岡本和真選手が10号ホームランを放ち、メジャーリーガー1年目から2桁本塁打に到達しました。岡本選手は初回2アウトから、相手先発のドルー・ラスムセン投手が3球目に投じたアウトコースの154キロのストレートをとらえると、ライト方向へ第10号のソロホームランを放ちました。日本人メジャーリーガーの1年目では、11人目となる2桁本塁打を記