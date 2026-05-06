マレーシアで2026年1月以降、特殊詐欺グループの摘発が相次ぎ、日本人5人を含む、2251人が拘束されました。現地の警察当局は5日、マレーシア全土で、2026年1月から4月にかけて、特殊詐欺拠点を相次いで摘発し、2251人を拘束したと発表しました。地元メディアによりますと、このうち、1月下旬から2月上旬にかけての摘発では、日本人5人のほか、中国やインドネシア、ベトナム、タイなどの男女が拘束されたということです。マレーシア