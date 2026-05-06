子役の永尾柚乃（9）が6日、映画「ひつじ探偵団」（8日公開）公開直前イベントに出席し、5匹のひつじたちと触れあった。ヒュー・ジャックマン演じる羊飼いが殺害され、ひつじたちが“メェー探偵”となって謎に挑む迷宮ミステリー。ひつじコスプレで登場した永尾は「もふもふした感じがとっても好き。見てすぐひつじだなと気付くところが気に入っています」。また「推理、ミステリーが大好きなので、ひつじたちが名探偵になるという