[5.6 J2・J3百年構想第15節 大宮 3-2 いわき NACK]レッドブル改革が進むRB大宮アルディージャで“欧州基準”に挑む25歳のウインガーが、J2・J3百年構想リーグで異質な進化を遂げている。MF泉柊椰はいわき戦の前半14分、右サイドからのグラウンダークロスに走り込むと、右足ワンタッチシュートで先制点を記録。これで百年構想リーグ15試合目にして10ゴール目。J3時代のキャリアハイ6得点から半年足らずで大きく記録を伸ばし、全カ