[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 川崎F 1-0 東京V U等々力]J1百年構想リーグEASTは6日に第15節を行った。川崎フロンターレと東京ヴェルディの対戦は、川崎Fが1-0で勝利。後半28分にMF脇坂泰斗がミドルシュートを沈めると、残り時間を守り切る。3月18日の第7節・東京V戦以来となる9試合ぶりの完封勝利を果たした。5位の川崎Fは前々節・浦和レッズ戦、前節・FC東京戦と2試合連続0-2で、今季初の2連敗。中3日の今節は先発7人を入