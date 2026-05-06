【J1百年構想リーグ EAST第15節】(メルスタ)鹿島 3-0(前半0-0)水戸<得点者>[鹿]師岡柊生(58分)、レオ・セアラ2(71分、79分)<退場>[水]牛澤健(30分)<警告>[鹿]キム・テヒョン(19分)主審:飯田淳平└首位・鹿島が茨城ダービー快勝、2位FC東京との勝ち点差&得失点差を5に広げる!! 水戸は今季5回目の退場者発生で黒星