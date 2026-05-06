ロサンゼルス・ドジャースは5月5日、公式Xを更新。敵地で行われたヒューストン・アストロズ戦に8対3で勝利したことを伝えた。 【画像】「謹んでお詫び申し上げます」大谷翔平、14年前の評価に雑誌編集部が“異例の謝罪”まさかの事態に「AIでも想像出来なかった」と驚きの声 ドジャースはこの日、古巣相手に活躍を見せたカイル・タッカーの打撃シーンを特別動画にまとめて公開。ファンか