BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[マグダ リネッテ] 0 - 2 [タチヤナ マリア] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第2日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス1回戦で、マグダ リネッテとタチヤナ マリアが対戦した。 第1セットはタチヤナ マリアが6-0で先取。第2セットもタチヤナ マリア