よく晴れたきょう、山形県南陽市ではこの時期恒例の天空のわらび園がオープンし、多くの人でにぎわいました。 【写真を見る】山々を一望できる絶景スポット！ 南陽市で "天空のわらび園" がオープン親子連れの姿も！（山形・南陽市） 青空のもと、大勢の人が集まっています。みなさんのお目当ては…今が旬の山菜「わらび」です。 午前８時半。アナウンス「荻観光わらび園を開園いたします」 開園のアナウンスと