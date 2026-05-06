京都府南丹市で、小学生の息子の遺体を遺棄したとして逮捕された父親について、警察は6日、殺人の疑いで再逮捕しました。殺人の疑いで再逮捕されたのは、安達優季容疑者（37）です。今年3月23日の朝、自宅近くの公衆トイレの中で、息子の結希くんの首を絞めて殺害した疑いが持たれています。結希くんの死因はわかっていませんでしたが、詳しい鑑定などから、窒息死の可能性が高いと判断したということです。安達容疑者は23日の朝、